Експрезидент Франції опублікує нарис про геополітичні зміни, які сталися через війну в Україні

Колишній президент Франції Франсуа Олланд опублікує нарис про геополітичні зміни, які спричинила війна в Україні.

Про це пише Le Figaro.

Книга під назвою “Потрясіння: зрозуміти новий світовий порядок” вийде 7 вересня.

“Мучеництво України, це всі знають, відкрило новий розділ у світовій історії. З одного боку, грізна диктатура, яка налаштована нав’язати свої закони сусідній і незалежній країні, з іншого – народ, який дбає про свободу, підтримуваний коаліцією великих демократій планети”, – йдеться у презентації книги.

“Чи занепадає демократія і чи загрожує натиск тиранії? Які нові відносини влади між Європою, Росією, Китаєм та Сполученими Штатами? Як відродження імперій впливає на баланс у світі?”, – запитує екс-глава держави.

Зазначимо, Олланд, залишивши пост президента в 2017 році, опублікував звіт про своє президентство “Уроки влади”, два політичних есе "Відповідь на демократичну кризу" та "Протистояння", а також комікс “Їхня держава”.

Нагадаємо, у 2018 році Олланд отримав найвищу нагороду України – орден Свободи.

Олланд, який був президентом Франції у 2012-2017 роках, брав безпосередню участь в укладанні Мінських угод, про що пізніше написав у мемуарах.