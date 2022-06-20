РФ використовує мову як привід для агресії проти України, – Рада Європи

У Раді Європи заявили про неприпустимість використання РФ становища російської мови, як мови меншини, приводом для агресії проти України.

Про це повідомляє Укрінформ посилаючись на сайт Ради Європи.

Згідно із заявою Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, ухваленою на його останньому пленарному засіданні, він найрішучіше засуджує агресію РФ проти України та висловлює свою солідарність з усім українським народом.

"Комітет експертів вважає неприйнятним те, що Російська Федерація продовжує використовувати становище російської мови, як мови меншини в Україні, у якості приводу для виправдання цієї агресії", – наголошується у заяві.

Комітет вказує, що Росія, яка не ратифікувала хартію, все ж підписала її в 2001 році. Тому РФ є її стороною і залишається зобов'язаною не заперечувати об'єкт і мету договору, як це передбачено Віденською конвенцією про право міжнародних договорів.

Комітет експертів нагадує, що згідно зі статтею 5 зазначеної хартії ніщо в цьому документі "не має тлумачитися як таке, що передбачає право займатися будь-якою діяльністю або виконувати будь-які дії, що суперечать цілям Статуту Організації Об’єднаних Націй чи інших зобов'язань з міжнародного права, включаючи принцип суверенітету та територіальної цілісності держав", – йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що в контексті поточного моніторингу України Комітет експертів здійснив візит до країни в липні 2021 року. Він узяв до уваги зусилля української влади, але також визначив сфери, де необхідні заходи для забезпечення належного захисту всіх мов національних меншин в країні.

У заяві зазначається, що Комітет і надалі надаватиме свою підтримку українській владі в імплементації Хартії та нагадує, що Рада Європи є відповідним форумом для вирішення будь-яких питань, пов'язаних із захистом та популяризацією мов меншин, шляхом діалогу та співпраці.

Нагадаємо, Росію виключили з Ради Європи, хоча РФ заявила, що виходить із Ради Європи "з власної волі".

Раніше у Росії збиралися визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою, а до народів, що історично проживають на території РФ, включили білорусів та українців.