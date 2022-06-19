Німеччина готує додаткові заходи для економії газу

У зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина хоче запровадити додаткові заходи економії.

Про це заявив віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек, передає Deutsche Welle.

Так, має бути скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ, навпаки, – прискорено. Федеральна влада виділить мільярдне фінансування на ці цілі.

Крім того, планується залучення більшої кількості вугільних електростанцій.

"Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ - інакше взимку його може не вистачити. Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас", - наголосив Хабек.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро через державний банк KfW. Виділення кредиту обговорювалося із міністерством фінансів ФРН.

Нагадаємо, 1 червня Росія припинила постачання газу для Shell у Німеччині та Orsted у Данії за відмову платити рублями. Раніше росіяни відмовились продовжувати постачання Нідерландам, Польщі, Румунії та Фінляндії.