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У росіян важкі втрати, бойовий стрес, погане забезпечення, - британська розвідка

Почастішали випадки відмови окупантів від виконання наказів.

У росіян важкі втрати, бойовий стрес, погане забезпечення, - британська розвідка
Фото: Генштаб

Багато російських окупантів не розуміють мету війни проти України. Моральні проблеми у російських військах настільки значні, що обмежують можливості РФ у досягненні оперативних цілей.

Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.

Почастішали випадки відмови російських підрозділів від виконання наказів. Також дедалі частіше трапляються конфлікти із застосуванням зброї між російськими офіцерами та солдатами. Російська влада намагається чинити юридичний тиск на військових-відмовників. Але репресіям заважає офіційний статус вторгнення, який вони називають "спеціальною військовою операцією", а не війною.

Йдеться також про погане керівництво та обмежені можливості ротації підрозділів, важкі втрати, бойовий стрес, погане матеріально-технічне забезпечення і проблеми з оплатою праці окупантів.

Нагадаємо, що у Михайлівці Василівського району Запорізької області зафіксували випадок дезертирства серед російських солдатів. За даними розвідки, з гуртожитку втекли 60 окупантів.

З війни в Україні втікають не лише рядові російські солдати, а й командири. Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднила Служба безпеки України.

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