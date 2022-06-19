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​Поблизу Києва сили ППО знищили ворожий повітряний об'єкт, - ОВА

Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи.

​Поблизу Києва сили ППО знищили ворожий повітряний об'єкт, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

У неділю, 19 червня, поблизу Києва сили протиповітряної оборони збили ворожий повітряний об'єкт

Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram-каналі.

"Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту.  Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби", - йдеться в повідомленні.

Інформація уточнюється.

Жителів просять залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії. Російські окупанти натомість продовжують руйнувати цивільні об’єкти на території України, а також продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах. 

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