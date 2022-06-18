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Зеленський відвідав лікарню в Одесі та вручив нагороди медикам

Глава держави оглянув травматологічне відділення.

Зеленський відвідав лікарню в Одесі та вручив нагороди медикам
Фото: president.gov.ua

У межах робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою лікарні в місті Одесі.

Про це йдеться на сайті президента.

Глава держави оглянув травматологічне відділення та поспілкувався з пораненими військовими, які проходять лікування в медичному закладі.

Окрім того, напередодні професійного свята медичних працівників Президент вручив державні нагороди та присвоїв медикам почесні й військові звання.

Зокрема, звання генерал-майора медичної служби отримала командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, яка торік стала першою жінкою – бригадним генералом Збройних Сил.

Фото: president.gov.ua

“Війна – на передовій, де перебувають наші воїни, наша армія. Але ви також на передовій – бережете наші життя, допомагаєте пораненим військовим, допомагаєте цивільним, які звертаються до вас щодня. Ми пишаємося, що в нашій державі є такі лікарі. Хочу побажати вам багато здоров’я, тому що ви здійснюєте велику місію, кожного дня рятуєте життя наших людей”, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський нині з робочим візитом відвідав Одеську область. Він, зокрема, обговорив з керівництвом області шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів регіону.

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