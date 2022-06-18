Росія завдала ракетних ударів по газопереробному підприємству на Харківщині, - Синєгубов

В Ізюмському районі Харківщини Росія нанесла ракетні удари по газопереробному підприємству.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки", - сказав Синєгубов.

Він додав, що в результаті обстрілів виникла масштабна пожежа. Наразі рятувальники її локалізовують.

Нагадаємо, 17 червня близько десятої години ранку російські війська обстріляли промзону у місті Первомайський Харківської області. А 15 червня РФ завдала удару з реактивних систем залпового вогню по інфраструктурі Індустріального району Харкова.