На Сумщині з 20 червня змінюють комендантську годину, - Живицький

Тепер вона триватиме від 23.00 до 4.00.

У Сумській області змінюють комендантську годину.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від 20 червня вона розпочинатиметься о 23.00, а закінчуватиметься о 4.00.

"Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, про скорочення комендантської години раніше заявили на Чернігівщині. А в Запорізькій області запровадили подовжену комендантську годину - з вечора суботи, 11 червня, і до ранку неділі, 13 червня.