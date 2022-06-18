На Сумщині з 20 червня змінюють комендантську годину, - Живицький

У Сумській області змінюють комендантську годину.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від 20 червня вона розпочинатиметься о 23.00, а закінчуватиметься о 4.00.
"Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години", - наголосив очільник області.
Нагадаємо, про скорочення комендантської години раніше заявили на Чернігівщині. А в Запорізькій області запровадили подовжену комендантську годину - з вечора суботи, 11 червня, і до ранку неділі, 13 червня.