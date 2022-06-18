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На Сумщині з 20 червня змінюють комендантську годину, - Живицький

Тепер вона триватиме від 23.00 до 4.00.

На Сумщині з 20 червня змінюють комендантську годину, - Живицький
Фото: sumy.today

У Сумській області змінюють комендантську годину.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від 20 червня вона розпочинатиметься о 23.00, а закінчуватиметься о 4.00.

"Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, про скорочення комендантської години раніше заявили на Чернігівщині. А в Запорізькій області запровадили подовжену комендантську годину - з вечора суботи, 11 червня, і до ранку неділі, 13 червня.

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