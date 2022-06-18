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Загарбники заволоділи базою даних херсонських боржників і передали їхні борги російським банкам

Раніше окупаційна влада області обіцяла жителям, що борги перед українськими фінустановами "спишуть".

Загарбники заволоділи базою даних херсонських боржників і передали їхні борги російським банкам
Фото: EPA/UPG

У Херсонській області російські загарбники заволоділи базою даних боржників українських банків.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Житель тимчасово окупованої частини Херсонської області поскаржився, що всі його борги за кредитом перейшли з "Приватбанку" до "Тінькофф Банку", - розповіли в Страткомі.

Раніше окупаційна влада Херсонщини поширювала заяви, що жителям області спишуть борги перед українськими банками.

Нагадаємо, Росія активізувала завезення родин військовослужбовців до захоплених українських населених пунктів. Зокрема, до Херсону.

Російські колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами РФ сягає 4 тисячі осіб.

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