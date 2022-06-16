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​У будинки українців на окупованих територіях заселяють родини російських військових, - Міноборони

Агресор продовжує примусову паспортизацію та не полишає планів провести так звані "референдуми".

​У будинки українців на окупованих територіях заселяють родини російських військових, - Міноборони
Фото: скрин відео

Росія активізувала завезення родин військовослужбовців до захоплених українських населених пунктів. Зокрема, до Херсону. Окупанти займають будинки та квартири українців, які були вимушені виїхати через повномасштабне вторгнення.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондентка LB.ua.

За її словами, так звані новоприбулі переселенці самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи своє життя з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також агресор продовжує примусову паспортизацію та не полишає планів провести так звані "референдуми".

"Російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення на захоплених ними територій. Станом на 13 червня електронна черга на отримання російського паспорта складається на два тижні. Не виключається, що ці заходи проводяться з метою штучного збільшення частки місцевого населення, яке буде зобов'язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії тимчасово окупованих територій у разі проведення так званих референдумів. Росія не відмовляється від своїх планів провести так звані референдуми. На сьогодні їм це не вдається з двох причин. Бо місцеве населення чинить потужний опір. І уповноважені органи державної влади України роблять свою роботу", - розповіла Маляр.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю CNN у Брюсселі заявив, що нове озброєння допоможе Україні повернути окуповані Росією території, включаючи Крим.

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