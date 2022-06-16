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Росія продовжить наступати для виходу на адмінкордони Луганської області, - Маляр

Безпекова ситуація залишається складною.

Росія продовжить наступати для виходу на адмінкордони Луганської області, - Маляр
Фото: скрин відео

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, ворог намагається оточити угрупування військ ЗСУ на Луганщині.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондентка LB.ua.

"Безпекова ситуація довкола України залишається складною. Російська Федерація четвертий місяць веде повномасштабну війну проти нашої держави. Основними стратегічними, воєнно-політичними та воєнно-економічними цілями стосовно нашої держави залишається повне знищення української державності та нації. Також руйнування воєнної та економічної основи держави. За інформацією ГУР Міноборони України з огляду на те, що Росія не спроможна вести успішні наступальні бойові дії одночасно на декількох напрямках, на теперішній час основні зусилля Кремля зосереджені на встановлені повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей", - заявила Маляр.

Наразі російські війська намагаються оточити сили оборони в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Золотого, Слов’янська та Краматорська. Противник продовжує використовувати високоточні засоби ураження наземного, повітряного та морського базування.

"За даними ГУР, найбільшу загрозу сьогодні становлять «Іскандери», крилаті ракети Х-101, Х-155, крилаті ракети морського базування комплексу «Калібр», які можуть завдавати удару на всю глибину території України". - зазначила Маляр.

Вона також розповіла, що ще одна з основних цілей ворога - знищення озброєння та техніки, матеріально-технічного забезпечення, що надходять від іноземних партнерів.

"Також ворог намагається пошкодити транспортну інфраструктуру, яка використовується нами для перекидання вантажів воєнного та цивільного призначення. З огляду на зазначене, передбачається, що Росія продовжить наступальні дії з метою оточення угрупування військ ЗСУ у районі: Золоте, Лисичанськ, Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області. Надалі дії Росії значною мірою будуть залежати від наявності у України ресурсів для ведення бойових дій, масштабів воєнні міжнародної підтримки", - наголосила Маляр.

За її прогнозами, Кремль буде намагатися використовувати військові здобутки як ключовий важіль впливу на переговорах з українською владою.

Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ стримують наступ росіян із трьох боків. Захисники не дають ворогу пробитись до Лисичанська, але це місто постійно обстрілюється.

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