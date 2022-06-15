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На Луганщині ЗСУ стримують наступ росіян із трьох боків, – Гайдай

Захисники не дають ворогу пробитись до Лисичанська, але це місто постійно обстрілюється. За останні два дні звідти до лікарень в інших регіонах госпіталізували шістьох мирних мешканців. 

На Луганщині ЗСУ стримують наступ росіян із трьох боків, – Гайдай
Обстріл Луганщини
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Бої в Сєвєродонецьку, Тошківці і біля Врубівки тривають. З мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківку, Устинівку, Борівське, Метьолкіне, Білу Гору, Миколаївку, Врубівку.

Російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Авіаудари росіяни завдали по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному.

У Лисичанську фіксують багато поранених мирних мешканців. 

За останні два дні до лікарень в інших областях госпіталізували шістьох лисичанців і двох мешканців Золотого.

"Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки", – написав він. 

Зокрема, ворожих обстрілів зазнали споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі Склозаводу. За вчора щонайменше вісім будинків постраждали в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по Азоту. Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. 

"Знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта. Противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються наші домівки", – заявив Гайдай. 

Зафіксовано також руйнування шести будинків у Нирковому, чотирьох – у Миколаївці, трьох – у Вікторівці.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби захисники відбили декілька спроб штурмів окупантів, зокрема й у Сєвєродонецьку. Бої там тривають. 

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