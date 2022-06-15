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У Дніпропетровській області внаслідок нічного обстрілу з "ураганів" зруйновані десятки будинків і лікарня

Ворог ударив по житлових кварталах Апостолівської громади.

У Дніпропетровській області внаслідок нічного обстрілу з "ураганів" зруйновані десятки будинків і лікарня
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні вночі російські війська обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів". В результаті загинуло четверо людей, одного поранено.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Важка ніч із втратами. Ворог обстріляв з «Ураганів» Криворізький район. Ударив по житлових кварталах Апостолівської громади. Попередньо, у Апостоловому загинули 4 чоловіків, 1 - поранений. Він у лікарні", - написав він у Telegram-каналі.

Резніченко також розповів, що пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. На місцях працюють піротехніки.

Голова ОВА також додав, що ще два "прильоти" було в Новомосковському районі. Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора ,13 червня, російські загарбники обстріляли Малу Костромку на Дніпропетровщині. Пізніше з'явилася інформація про загиблу жительку.

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