Унаслідок учорашнього обстрілу Дніпропетровщини загинула жителька, - Лукашук

Учора, 13 червня, російські загарбники обстріляли Малу Костромку на Дніпропетровщині. Нині з'явилася інформація про загиблу жительку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Внаслідок вчорашнього обстрілу Малої Костромки загинула 72-жінка. Її тіло знайшли сьогодні біля дачного будинку", - зазначив Лукашук.

Він додав, що сьогодні окупанти обстріляли прикордонні території Великої Костромки.

"Також між Зеленодольськом і Малою Костромкою прилетіли снаряди від ствольної артилерії. Поцілили і по прикордонним територіям Широківської громади", - уточнив голова облради.

Він повідомив, що внаслідок цих атак ніхто не постраждав, руйнувань теж немає.

Нагадаємо, уночі 14 червня окупанти обстрілювали з "Ураганів" Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області.