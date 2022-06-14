Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки

Люди не постраждали.

Уночі 14 червня окупанти обстрілювали Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Згідно з повідомленням, ворог вдарив з “Ураганів” по Апостолівській і Покровській громадах.

“Люди, переважно, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки”, – повідомив він.

На місці обстрілу працюють піротехніки, обстежують територію.

Нагадаємо, учора російські окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині. У результаті обстрілів загинула одна людина, п'ятеро поранених.