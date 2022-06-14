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Росіяни, ймовірно, створюють умови для штурму Сіверська, – ISW

Окупанти намагалися розірвати українські наземні лінії зв'язку поблизу Попасної та Бахмуту.

Російські війська витіснили українських захисників з центру Сєвєродонецька та зруйнували міст із Сєвєродонецька до Лисичанська.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас українські посадовці заявили, що українські сили у місті не оточені.

Окупанти здійснили безуспішний наземний штурм, намагаючись розірвати українські наземні лінії зв'язку поблизу Попасної та Бахмуту.

Росіяни розпочали невдалі наступальні операції на південний схід від Ізюму та на північ від Слов’янська і, ймовірно, створюють умови для штурму Сіверська та північно-західних українських ліній комунікацій до Лисичанська.

“Російські сили, ймовірно, ведуть обмежений наступ безпосередньо на північний схід від Харкова, ймовірно, намагаючись витіснити українські сили із зони дії артилерійського вогню російських тилових районів, і досягли певних успіхів”, – йдеться у звіті.

Російські та українські війська продовжують бої за село Давидів Брід на північному заході Херсонської області.

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