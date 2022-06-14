Укрзалізниця відклала відновлення курсування приміських поїздів на одному з напрямків на Київщині

Причину такого рішення у перевізника не повідомили.

Укрзалізниця відкладає відновлення курсування приміських поїздів за напрямком Київ - Васильків-2.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

В компанії уточнили, що запуск поїздів на цьому напрямку відбудеться 17 червня.

Раніше повідомлялось, що курсування приміських поїздів у напрямку від Києва до станції Васильків-2 буде відновлено сьогодні, 14 червня.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує покращувати приміське залізничне сполучення в рамках проекту Kyiv City Express. Так, з 13 червня курсують п'ять пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця та зворотно.