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Укрзалізниця відклала відновлення курсування приміських поїздів на одному з напрямків на Київщині

Причину такого рішення у перевізника не повідомили.

Укрзалізниця відклала відновлення курсування приміських поїздів на одному з напрямків на Київщині
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця відкладає відновлення курсування приміських поїздів за напрямком Київ - Васильків-2. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

В компанії уточнили, що запуск поїздів на цьому напрямку відбудеться 17 червня.

Раніше повідомлялось, що курсування приміських поїздів у напрямку від Києва до станції Васильків-2 буде відновлено сьогодні, 14 червня.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує покращувати приміське залізничне сполучення в рамках проекту Kyiv City Express. Так, з 13 червня курсують п'ять пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця та зворотно.

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