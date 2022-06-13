Сили оборони України зупинили наступ окупантів на півдні. Але Росія й досі хоче зруйнувати Миколаїв, Запоріжжя та міста Дніпропетровщини, їм вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю. Та й Одеса залишається мішенню для російського флоту.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні вже 110-й день нашої оборони. І коли це говориш – 110-й день – розумієш, який великий шлях ми пройшли. Вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини”, - розповів президент.

Він додав, що на півдні були зірвані десятки спроб наступу російської армії, а завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини.

Також українська армія й наша розвідка тактично переграють російських військових у боях на Донбасі, які увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу. Це відбувається попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах.

“Ціна цієї битви для нас – дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу”, - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що сьогодні стало відомо про загибель ще однієї дитини від російських обстрілів. В Лисичанську Луганської області загинув хлопчик 2016 року народження.

“Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами.

Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях. Хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто в людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемося”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що українська армія прийде в Херсон, і звичайні херсонці на вулицях міста будуть зустрічати її. Провал окупантів, які намагалися святкувати так званий День Росії, тільки доводить, що Херсон – це українське місто, а херсонці святкуватимуть тільки українські свята.

Також, стверджує Володимир Зеленський, ми прийдемо в Мелітополь, і повернемо всім мелітопольцям можливість жити без страху. А всі колаборанти, які погрожують зараз відібрати землю у фермерів у Мелітополі та в інших районах Запоріжжя, самі – дуже ймовірно – опиняться в цій землі.

“Ми прийдемо в Маріуполь. І звільнимо місто уже втретє. Його звільнили в 1943 році від нацистів – блискучою операцією. У 2014-му, саме в цей день, 13 червня, завдяки мужності наших “азовців” та інших підрозділів Маріуполь був звільнений удруге. Звільнений від бойовиків, які тоді ще не усвідомлювали повністю, до чого їх направляє російська держава. А зараз вони це бачать. Бачать спалений Маріуполь. Бачать, для чого туди прийшли росіяни. Але ми не дозволимо зробити це місто мертвим. Ми повернемо його. Обов'язково.

Потрібно тільки достатньо зброї, щоб це забезпечити. Вона є в партнерів. У достатньому обсязі. І працюємо щодня, щоб з'явилася також і політична воля для надання нам цієї зброї”, - запевнив президент, і додав, що Україна обов’язково прийде в Енергодар.

Він зазначив, що російські окупанти тримають захоплену територію не просто в інформаційній, а й у цивілізаційній блокаді. Вони намагаються зробити так, щоб люди нічого не знали про Україну й про те, як ми стараємося звільнити нашу територію. Більше того - щоб навіть не думали про повернення до нормального життя, щоб змирилися. У частині районів окупанти свідомо не дають відновити постачання електрики, у багатьох громадах вони просто заблокували звʼязок. Крім того, відключають наше телебачення, закрили виїзд з окупації та просто не дають навіть гуманітарних коридорів, щоб ми могли завезти людям хоча б базові товари й ліки.

“І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде”, - попросив Володимир Зеленський.

Президент також пригадав і про звільнення від окупації Криму. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій.

“Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює – саме такий наш шлях. Саме так завершиться ця війна”, - запевнив Зеленський, і додав, що Україна відбудує все, що зруйнували окупанти, від Волновахи до Чорткова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вкотре закликав посилити санкційний тиск на Росію та допомогти українцям із наступальним озброєнням. Це необхідно заради того, щоб зберегти життя наших громадян, зокрема й дітей, яких російська армія вбила щонайменше 287.