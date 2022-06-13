Президент України Володимир Зеленський укотре закликав посилити санкційний тиск на Росію та допомогти українцям із наступальним озброєнням. Це необхідно заради того, щоб зберегти життя наших громадян, зокрема й дітей, яких російська армія вбила щонайменше 287.

Учора суттєво змінилась довідка щодо убитих російськими військовими дітей. Цей страшний перелік став довшим одразу на 24 прізвища і тепер налічує 287 пунктів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum.

Він підкреслив, що російські окупанти вбили частину нашої країни. Ми не маємо повної інформації щодо убивств і злочинів росіян в окупованих районах.

"Ми не знаємо, скільки тіл окупанти закопали у братніх могилах або залишили в руїнах розбитих міст. Але поступово ми дізнаємося про це. І саме так список убитих дітей став довшим одразу на 24 пункти. І це діти, які загинули від російських ударів по Маріуполю. Серед цих 24 дітей – хлопчик Максим. Він народився цьогоріч. Дівчинка Дарʼя теж народилася цього року. Максим і Дарʼя не прожили і трьох місяців. Вони загинули разом з батьками, коли їх засипало в підвалі звичайного житлового будинку", – розповів президент.

На цей будинок російський літак скинув бомбу.

"Скажіть мені, чому це відбувається в 22 році? Як могли стати реальністю масові вбивства, катування, спалені міста, фільтраційні табори, які російські військові влаштували на окупованій території і які нагадують концентраційні табори нацистів? Нацистів. І при цьому Росія сподівається, що вона не буде відповідати за всі ці удари по житлових будинках, по лікарнях, по церках", – додав президент.

Зеленський висловив вдячність учасникам форуму за серйозну допомогу Україні. Однак він попросив ще подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства. Він закликав сприяти посиленню санкцій проти Росії, допомагати прискорити постачання зброї для України.

"Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Затягується. І жертви збільшується. Ви можете використати ще більше свого впливу", – наголосив очільник держави.

Зеленський закликав обʼєднатися, щоб перемогти російську ненависть, в імʼя дітей, які були вбиті російськими ударами.

"І заради майбутнього мільйонів, мільйонів дітей в Україні і різних країнах Європи, які заслуговують на те, щоб жити в безпеці. Жити в мирі, просто жити", – підсумував президент.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перерахував збройні потреби української армії для закінчення війни та вибиття армії окупантів за межі країни. Для перемоги українцям потрібен паритет важкої зброї. Зокрема, 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки і 1000 дронів