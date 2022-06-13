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Алжир все більше зближується з Росією, – міністерка економіки Іспанії

Алжирці розірвали з іспанцями угоду про дружбу, однак тісніше почали налагоджувати звʼязки з росіянами. 

Алжир все більше зближується з Росією, – міністерка економіки Іспанії
Надія Кальвіно
Фото: скрін

Міністр економіки Іспанії Надія Кальвіно вважає, що Алжир все більше зближується з Росією, тож не дивно, що ця африканська країна вирішила розірвати з іспанцями угоду про дружбу. Таку заяву в ефірі Радіо Каталонія пані міністра цитує Reuters.

Вона відзначила зростання зближення між Алжиром і РФ на весінньому засіданні Міжнародного валютного фонду, що відбулось декілька тижнів тому. 

"Тоді я бачила, що Алжир все більше і більше зближується з РФ, тому це (рішення призупинити договір. – Ред.) мене не здивувало", – повідомила міністр. 

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алжир вирішив підписати з росіянами нову угоду про стратегічне партнерство. Крім того, в квітні росіяни з алжирцями запланували спільні військові навчання. 

Вони мають відбутися на алжирській території в листопаді цього року за часті сухопутних військ РФ. Планується участь і військових інших країн, зокрема Єгипту та Казахстану.

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