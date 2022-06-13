За перші 100 днів війни Росія заробила на експорті викопного палива 93 млрд євро, – CREA

За перші 100 днів повномасштабної війни проти українців РФ заробила 93 млрд євро на експорті викопного палива. Найбільшим імпортером був Європейський Союз.

Середня експортна ціна була приблизно на 60% вища, ніж торік, пише The Guardian із посиланням на незалежний фінський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

На долю ЄС за перші 100 днів припав 61% російського експорта викопного палива. Європейці заплатили за це близько 57 млрд євро.

Згідно зі звітом, найбільшими імпортерами були Китай (12,6 млрд євро), Німеччина (12,1 млрд євро) та Італія (7,8 млрд).

Найбільші доходи приносить продаж сирої нафти, потім – трубопровідний газ, натопродукти, зріджений газ і вугілля.

Доходи від експорту викопного палива досягли рекордів. У звіті також стверджується, що кілька країн збільшили закупівлі в Росії. Наприклад, Китай, Індія, ОАЕ та Франція.

"Оскільки ЄС розглядає можливість зробити санкції проти Росії більш жорсткими, Франція збільшила імпорт, щоб стати найбільшим покупцем зрідженого природного газу у світі", – заявив аналітик CREA Лаурі Мюллівірта.

Він підкреслив, що більшість закупівель є спотовими, а не за довгостроковими контрактами, тож Франція умисне вирішила використовувати російську енергію після вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, у пʼятому пакеті санкцій ЄС проти Росії є вугільне ембарго, але запрацює воно аж із серпня цього року. До шостого внесли нафтове ембарго, однак у компромісному варіанті. Росія і надалі зможе постачати нафту європейцям трубопроводами, але не зможе морськими шляхами. Поетапна відмова від сирої нафти займе майже півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців. Нафтове ембарго передбачає винятки для Болгарії та Хорватії.

Про газове ембарго на рівні санкцій поки не йдеться, однак країни, побоюючись відключень Москвою постачань, самостійно відмовляються від російського газу. Газпром вимагає сплати за газові контракти в рублях, а в ЄС це вважається порушенням санкцій.

Україна закликає світ відмовитися від імпорту російських викопних продуктів, щоб перестати фінансувати воєнну машину Москви, з першого дня повномасштабного вторгнення.