Росія продовжує незаконно вивозити з Маріуполя український метал

Українські юристи вже готують судові позови щодо відшкодування втрат на $20 млрд у результаті руйнування Азовсталі та викрадення металургійної продукції з Маріуполя.

Про це на брифінгу повідомив голова ради Федерації металургів України Сергій Біленький, передає кореспондент LB.ua.

"Зараз дуже важко підрахувати втрати України в металургії з дня початку війни. Але зараз ми працюємо менш як на 20% від своїх можливостей. Якщо конкретно говорити про Маріуполь, то комбінат давав 40% усієї української металургійної продукції", – зазначив він.

Біленький підтвердив, що окупанти продовжують вивозити вкрадену українську металургійну продукцію з порту міста.

"Наразі цьому перешкодити дуже важко. Росія займається відвертим піратством. Уся та продукція, яка була виготовлена в Маріуполі, вивозиться через наш порт у місті. Можливо, далі вони планують її кудись продавати. Або використають для внутрішнього споживання. Але по-іншому назвати це неможливо. Це піратство та порушення усіх норм міжнародного права. Думаю, цьому також буде дана адекватна оцінка в судовому порядку", – пояснив голова ради Федерації металургів.

За його словами, вже готуються судові позови щодо руйнувань Азовсталі та незаконного вивезення української продукції.

"Наразі, за оцінками юристів, такі збитки вже складають $20 млрд", – додав Біленький.

Нагадаємо, раніше супутник зафіксував судна, якими окупанти вивозять із порту Маріуполя метал та зерно.

Також стало відомо, що росіяни вивозять з Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.