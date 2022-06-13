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​ІТ-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів за тиждень

Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ.

​ІТ-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів за тиждень
Фото: g-ross.com.ua

З 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів", – йдеться в повідомленні.

Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ РФ. І нформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна. У росіян також виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы".

В окупованому Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак.

"Ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами «відпочивати» на невизначений термін. ІТ-армія продовжує протистояти російській агресії в кіберпросторі. Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті", – зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо, 8 червня хакерам вдалось зламати мобільну версію російського радіо "Комерсант FM" та запустити в ефір українські та антивоєнні пісні. 

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