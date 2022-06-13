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Росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька, – ОВА

Через обстріли наразі неможлива масова евакуація та підвезення гумвантажів.

Росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька, – ОВА
Фото: Луганська ОВА

Російські війська наразі захопили та контролюють більшу частину Сєвєродонецька на Луганщині, але не все місто.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Не помінялася ситуація. Росіяни дійсно контролюють більшу частину міста. Але не все місто, як вони заявляли. Цю брехню ми чули і місяць тому... Вони навіть говорили, що контролюють всю область", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що через обстріли наразі неможлива масова евакуація та підвезення гумвантажів. Військовим вдається вивозити лише по декілька людей на день.

Голова ОВА зазначив, що захисники України продовжують тримати оборону міста. Зокрема, вони укріпили позиції в районі заводу "Азот". При цьому на території підприємства залишаються близько 500 мешканців, з них 40 – діти. Промзона ж потужно обстрілюється ворожою артилерією великого калібру.

"Укриття «Азоту» не такі міцні як у маріупольської «Азовсталі», намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки. Раніше, усі люди, що там перебувають – відмовилися виїжджати з міста", – пояснив Гайдай.

Він також запевнив, що загрози оточення наших військ на Луганщині немає

Гайдай також розповів, що росіян обстрілюють також місто Лисичанськ, – гатять по ньому з великих калібрів. За останні дні найбільше загиблих та поранених – саме в Лисичанську. 

Нагадаємо, російська армія продовжує штурмувати Сєвєродонецьк і дещо відтіснила українських військових через значну перевагу в артилерії.

Раніше Генштаб повідомив, що ворожа армія основні зусилля на Донецькому напрямку зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ окупант перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.

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