Ворог вдарив із авіації по Бахмуту і знову обстріляв Харків, у Миколаєві були вибухи, – зведення ОВА

Херсонці тим часом проігнорували день Росії і не прийшли слухати зірок естради окупантів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку – обстріли з міномета. Після 7 ранку було близько 30 вибухів. Вогонь був з території РФ, постраждалих та руйнувань - немає. Протягом доби ворог продовжував обстріли прикордоння з важкого озброєння. Артилерія, міномети. Жертв і руйнувань цивільної інфраструктури немає, повідомили у зведенні ОВА станом на ранок.

На Дніпропетровщині ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади. У самому Зеленодольську, попередньо, одна людина загинула, п’ятеро поранені. У Великій Костромці — без постраждалих. В обох населених пунктах зруйновані та пошкоджені будинки.

У Харкові ніч з обстрілами, за минулу добу по інфраструктурі Шевченківського району окупанти завдавали ударів із РСЗВ, попередньо – без жертв і потерпілих. По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Богодухівській та Ізюмський райони. Попередньо – одна людина постраждала в Коробочкино, Чугуївський район.

На Луганщині – інтенсивні артобстріли Лисичанська. Загинули троє місцевих мешканців – чоловік і жінка, а також 6-річний хлопчик. Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – у Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Наші воїни успішно відбили штурмові дії в напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте. Трое загиблих, один поранений серед цивільних.

У Донецькій області активні бойові дії є поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Святогірська, Лиману. Сьогодні вночі ворог завдав авіаційних ударів по Бахмуту, с.Удачне. Зруйновані та пошкоджені близько пів сотні приватних будинків, два готелі, залізнична інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення області – трансформаторні підстанції, електромережі. Область залишається без газу, частково – без електрики та води. Евакуація населення продовжується.

Зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Удень 12 червня були обстріли в Широківській громаді. За попередньою інформацією, потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади. Тривають обстріли в Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією – пошкоджені житлові будинки.

Жителі Херсона проігнорували «вєлікій дєнь», організований окупаційною владою. За інформацією мешканців області, такі заходи, без глядачів, проте за участі російських зірок пенсійного віку, відбулися у всіх великих містах Херсонщини з нагоди дня РФ.

Загалом ситуація в області дуже важка. Бойові дії несуть багато пошкоджень, поранень та смертей. Практично весь Бериславський район потерпає від вибухів та обстрілів, мародерств, знущань. Більшість сіл без води, світла й газу.

Нагадаємо, на вчорашнє "свято" окупантів у Херсоні прийшли 30 людей. Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань заявляв, що росіяни не тільки в Херсоні, а й по всій області підготували заходи.