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ЗСУ знищили 18 російських загарбників і склад боєприпасів окупантів на сході

Українські захисники продовжують стримувати агресора.

ЗСУ знищили 18 російських загарбників і склад боєприпасів окупантів на сході
Ілюстративне фото

Українські військові знищили склад боєприпасів і 18 російських загарбників на східному напрямку.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 12 червня, наші воїни знищили: особового складу – 18; ББМ – 1; АТТ – 1; мінометів – 1; СПГ – 1; склад з б/п – 1", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за суботу, 11 червня, на східному напрямку українські військові ліквідували 20 солдат російської армії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових.

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