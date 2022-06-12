В Україну приїдуть нові роботи-сапери

В Україну мають приїхати 10 саперних роботів TALON. До війни вони вже працювали в України, їх було більше 12 екземплярів.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“TALON поїде розміновувати Україну. Це саперний робот, який не тільки визначає місце “подарунків”, а й знешкоджує їх”, - повідомив Білошицький.

Він розповів, що цей робот бере на себе до 45 кг та може тягнути вантаж до 680 кг. У базовому варіанті його довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса — від 52 до 71 кг.

Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год та працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а у режимі очікування - до 7 діб.

Нагадаємо, поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ, що на Київщині, вантажний автомобіль підірвався на міні.

Раніше повідомлялось, що США виділили $4 млн на очищення території України від російських наземних мін і нерозірваних бомб, а Норвегія допоможе розміновувати деокуповані території.