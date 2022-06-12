Звірства росіян: комісія ООН відвідала Київщину

На Київщині вже знайшли понад 1300 убитих російськими військами мирних жителів.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування злочинів Росії в Україні відвідала Київську область.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зокрема керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов і головний слідчий Київщини Віктор Луговий провели робочу зустріч із міжнародними експертами та владою Ірпеня "щодо механізмів документування воєнних злочинів росіян та фактів порушення країною-терористом прав людини".

Кулеба нагадав, що на Київщині вже знайшли понад 1300 убитих російськими військами мирних жителів, і в процесі розчищення територій від завалів зруйнованих будинків це число продовжує зростати.

Як відомо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні здійснить свою першу місію до країни з 7 до 16 червня.

Нагадаємо, що на Київщині планують створити музеї, присвячені російській окупації.

Також майже 45 тисяч заявок на відшкодування знищеного та пошкодженого російськими окупантами майна надійшло через Дію від жителів Київської області.