У Бахмуті затримали російську шпигунку

Мешканка Бахмута отримала підозру у державній зраді. Прокуратура стверджує, що вона передавала росіянам дані про місця дислокації ЗСУ.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За повідомленням слідства, затримана з власної ініціативи співпрацювала з російським силовим відомством та через інтернет передавала окупантам дані про дислокацію частин та техніки ЗСУ на території Бахмута. Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським загарбникам даних.

Жінку затримано, суд вирішує питання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра.