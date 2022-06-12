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На Херсонщині окупанти планують обстріли "урочистостей до "дня Росії"

Хочуть звинуватити Збройні Сили України.

На Херсонщині окупанти планують обстріли "урочистостей до "дня Росії"
Фото: EPA/UPG

Російські військові готують провокації в окупованій Херсонщині до "дня Росії". 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На окупованій Херсонщині розгорнули програму святкування так званого "дня Росії" із урочистостями та масовими заходами. За наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних Сил України", – розповіли в ОК "Південь".

12 червня 1990 року у Москві ухвалили "декларацію про державний суверенітет" Росії. З 1992 року цю дату там називають як "День Росії".

Нагадаємо, що на Херсонщині окупаційна влада організувала святкування "дня Росії". Місцеві жителі на "свято" не прийшли.

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