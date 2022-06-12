У Маріуполі взимку не буде опалення, а від своїх обіцянок надати компенсації за зруйноване житло російські загарбники відмовляються.

Про це повідомляє у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з «компенсації» на «допомогу по ремонту». Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені намети обігріву. Як у наметах збираюся обігріти понад 130 тис. людей – скоріш відповідь, аніж питання", - написав радник мера.

За його словами, загарбники планують роботу шкіл лише на теплий період, тому замість літніх канікул будуть довгі зимові. Як варіант обговорюється "онлайн-освіта". Усі частково зруйновані будинки загарбники збираються знести протягом двох тижнів, не переймаючись тим, де повинні жити виселені мешканці.

Також, за інформацією Андрющенка, окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок.

Нагадаємо, що в Маріуполі російські окупанти увімкнули подачу води. Через пошкоджені комунікації вона тече одразу ж по вулицях.

Також росіяни не дозволяють мешканцям Маріуполя забрати свої речі із вцілілих квартир.