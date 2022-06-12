Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі взимку не буде опалення, - Андрющенко

Окупаційна адміністрація продовжує влаштування сміттєзвалищ на подвір’ях.

У Маріуполі взимку не буде опалення, - Андрющенко
Фото: Пресслужба Маріупольської міської ради

У Маріуполі взимку не буде опалення, а від своїх обіцянок надати компенсації за зруйноване житло російські загарбники відмовляються.

Про це повідомляє у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з «компенсації» на «допомогу по ремонту». Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені намети обігріву. Як у наметах збираюся обігріти понад 130 тис. людей – скоріш відповідь, аніж питання", - написав радник мера.

За його словами, загарбники планують роботу шкіл лише на теплий період, тому замість літніх канікул будуть довгі зимові. Як варіант обговорюється "онлайн-освіта". Усі частково зруйновані будинки загарбники збираються знести протягом двох тижнів, не переймаючись тим, де повинні жити виселені мешканці.

Також, за інформацією Андрющенка, окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок.

Нагадаємо, що в Маріуполі російські окупанти увімкнули подачу води. Через пошкоджені комунікації вона тече одразу ж по вулицях.

Також росіяни не дозволяють мешканцям Маріуполя забрати свої речі із вцілілих квартир.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також