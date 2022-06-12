Головне за ніч. Неділя, 12 червня

Звернення до євроскептиків, обстріл "Азоту", провокації до "дня Росії" та чергова перемога нашої збірної.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні висловив думку, що надання Україні статусу кандидата посилить весь Євросоюз.

“Що ще має статися у Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами Євросоюзу працює проти Європи? Наприклад, для російських окупантів усе очевидно. Вони так і кажуть, коли знущаються з наших людей, що це нібито за те, що Україна пішла у Європу. А звідки ж тоді у Європі скептики?” – зауважив президент.

Українські захисники за вчора ліквідували 100 окупантів та три ворожі безпілотники.

За повідомленням Генштабу, танків у ворога поменшало ще на 11. Про інші втрати ворога – в нашій новині.

Генштаб також повідомляє, що українські Збройні сили відбили наступ ворога в районах Врубівки і Миколаївки та стримали штурм біля Василівки.

На Сіверському напрямку російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру.

У прикордонній зоні Білорусі продовжується додаткове інженерне обладнання пунктів пропуску, розгортаються додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у новині.

Поблизу Попасної наші захисники успішно зупинили навалу противника, відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки. В Сєвєродонецьку і в районі Тошківки тривають штурмові дії. Обстрілів зазнали підприємства "Азот" і "Склопластик". Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни годинами розстрілюють житлові квартали з артилерії великого калібру. Наявність та кількість жертв серед цивільних зараз вирахувати неможливо.

Унаслідок учорашнього ворожого ракетного удару по Чортківському району Тернопільщини є постраждалі, в тому числі діти.

Жертв, на щастя, немає, повідомив у Телеграм-каналі голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", – зазначив він.

Згодом з'ясувалося, що внаслідок ворожого ракетного удару по Тернопільській області постраждали 22 людини. Атака відбулася по обʼєкту цивільної інфраструктури, де не було жодної зброї.

Ворог уночі обстріляв Харків, на Херсонщині планує влаштувати "день Росії" з провокаціями, а на Миколаївщині обстрілу зазнало село Парутине. Про це йдеться в зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Дніпропетровщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

Міністр оборони Олексій Резніков наказав провести службове розслідування дій посадовця Генштабу ЗСУ – керівника одного з управлінь – щодо використання зброї. Інцидент стався в пʼятницю в одному зі спальних районів Києва.

На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обовʼязків. Подробиці – в новині.

Російські спецслужби готують провокації проти мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Про це з посиланням на наближені до української розвідки джерела повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Він закликав жителів міста сьогодні, 12 червня, не відвідувати масові заходи, які планують проводити рашисти.

12 червня – День Енергодара. Крім того, країна-окупантка святкує свій день, тож російські війська можуть влаштовувати заходи і примушувати до участі в них.

У рамках третього туру групового етапу Ліги націй збірна України як номінальний господар у польському Лодзі приймала команду Вірменії та здобула велику перемогу – 3:0. Завдяки цьому наша збірна з 6-ма очками очолила турнірну таблицю групи 1 дивізіону В.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!