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Надання Україні статусу кандидата посилить весь Євросоюз, – Зеленський

"Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону".

Надання Україні статусу кандидата посилить весь Євросоюз, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Надання Україні статусу кандидата посилить весь Євросоюз.

Про це йдеться у вечірньому відеозверенні президента Володимира Зеленського.

“Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом – в одній команді, і цій команді належить виграти. Впевнений, вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України”, – зазначив він.

Зеленський додав, що Україна продовжить ще потужніше працювати на всіх рівнях, щоб отримати правильне рішення, яке є важливим.

“І просто що ще має статися у Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами Євросоюзу, європейського об'єднання працює проти Європи? Наприклад, для російських окупантів усе очевидно. Вони так і кажуть, коли знущаються з наших людей, що це нібито за те, що Україна пішла у Європу. А звідки ж тоді у Європі скептики?”, – зауважив президент.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія може рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила сьогодні у Києві питання євроінтеграції нашої країни з президентом Володимиром Зеленським та очільником українського уряду Денисом Шмигалем. 

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