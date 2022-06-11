Товариш загиблого дивом не постраждав, адже теж пішов із ним купатися.

В Одеській області під час купання в замінованому морі підірвався чоловік.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям", - повідомили в командуванні.

За даними поліції Одеської області, разом із потерпілим пішов купитися і його товариш. Він дивом уцілів.

"Зараз там працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки. Встановлюються повні обставини події, вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок", - розповіли правоохоронці.

Жителів області вкотре закликали не нехтувати правилами безпеки й не купитися в замінованому морі.

Нагадаємо, нині до чорноморського узбережжя Одещини знов винесло російську міну.