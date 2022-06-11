Ще один чоловік отримав осколкове поранення декілька тижнів тому, однак через постійні бої не міг своєчасно звернутися по допомогу.

Російські окупанти вкотре обстріляли Пологівський район Запорізької області. Внаслідок обстрілів згоріло приміщення сільради одного з населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

Мова йде про село Мала Токмачка, що біля Оріхова. В адміністрації зауважили - населений пункт уже тривалий час перебуває під постійними обстрілами окупаційних військ.

"У населеному пункті за час повномасштабної війни пошкоджено або знищено десятки житлових будинків, приватного транспорту, об'єктів інфраструктури... На жаль, є випадки поранень та смертей внаслідок російського вогню по мирному населеному пункту", - розповіли в ОВА.

Внаслідок останньої ворожої атаки в селі згоріла сільрада. Є інформація про одну потерпілу - жінка отримала опіки рук.

В ОВА додали, що не всіх мешканців села вдалося евакуювати. Тому через обстріли окупантів люди перебувають у небезпеці.

В обласному управлінні поліції розповіли, що впродовж 10 червня отримали сім повідомлень щодо здійснення загарбниками злочинів проти мирного населення.

"Російські "визволителі" вкотре обстріляли домівки місцевих мешканців Оріхова, а також селищ Мала Токмачка, Преображенка та Новоданилівка... Наразі правоохоронним органам відома інформація щодо однієї травмованої людини внаслідок обстрілів. Чоловік отримав осколкове поранення ще декілька тижнів тому, однак через постійні бої на пологівському напрямку, не мав можливості своєчасно звернутися за медичною допомогою", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, вчора Запорізька адміністрація оприлюднила фото наслідків ворожих обстрілів міста Оріхів.