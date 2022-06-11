La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області через ворожі обстріли згоріла сільська рада, відомо про одну потерпілу, - ОВА

Ще один чоловік отримав осколкове поранення декілька тижнів тому, однак через постійні бої не міг своєчасно звернутися по допомогу.

У Запорізькій області через ворожі обстріли згоріла сільська рада, відомо про одну потерпілу, - ОВА
Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

Російські окупанти вкотре обстріляли Пологівський район Запорізької області. Внаслідок обстрілів згоріло приміщення сільради одного з населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

Мова йде про село Мала Токмачка, що біля Оріхова. В адміністрації зауважили - населений пункт уже тривалий час перебуває під постійними обстрілами окупаційних військ.

"У населеному пункті за час повномасштабної війни пошкоджено або знищено десятки житлових будинків, приватного транспорту, об'єктів інфраструктури... На жаль, є випадки поранень та смертей внаслідок російського вогню по мирному населеному пункту", - розповіли в ОВА.

Внаслідок останньої ворожої атаки в селі згоріла сільрада. Є інформація про одну потерпілу - жінка отримала опіки рук.

В ОВА додали, що не всіх мешканців села вдалося евакуювати. Тому через обстріли окупантів люди перебувають у небезпеці.

В обласному управлінні поліції розповіли, що впродовж 10 червня отримали сім повідомлень щодо здійснення загарбниками злочинів проти мирного населення. 

"Російські "визволителі" вкотре обстріляли домівки місцевих мешканців Оріхова, а також селищ Мала Токмачка, Преображенка та Новоданилівка... Наразі правоохоронним органам відома інформація щодо однієї травмованої людини внаслідок обстрілів. Чоловік отримав осколкове поранення ще декілька тижнів тому, однак через постійні бої на пологівському напрямку, не мав можливості своєчасно звернутися за медичною допомогою", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, вчора Запорізька адміністрація оприлюднила фото наслідків ворожих обстрілів міста Оріхів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також