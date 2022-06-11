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ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині

Продовжується контрнаступ.

ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
Фото: EPA/UPG

Українські військові ведуть контрнаступ у Херсонській області у напрямках трьох селищ. 

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Херсонської міської ради.

"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське", - пише міськрада.

Нагадаємо, що у Херсонській області про бойові дії повідомляють жителі регіону, зокрема, напруженою залишається ситуація на кордонах областей та в Бериславському районі. 

Також Росія перемістила частину військ із Запорізької області до Херсонщини.

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