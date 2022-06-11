Біля узбережжя Одещини виявили російську міну

До чорноморського узбережжя Одещини знов винесло російську міну.
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, міну виявили всього за 20 метрів від берега. Вона здетонувала просто в морі, ймовірно, після зіткнення з іншим предметом.
Речник Одеської ОВА вкотре попередив, що цього року купатися в Чорному морі небезпечно.
Нагадаємо, що в Одеській області зберігається загроза проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп з Чорного моря через гирло Дунаю.
Також правоохоронці затримали одесита, якого ФСБ завербувала в Криму. За завданням спецслужб РФ він збирав дані про координати блокпостів.