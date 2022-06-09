Ворожі ДРГ можуть потрапити на Одещину через гирло Дунаю, – ОВА

Загрози відкриття фронту з боку Придністров'я немає.

В Одеській області зберігається загроза проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп з Чорного моря через гирло Дунаю.

Про це в ефірі телемарафону UArazom сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ми розуміємо, і наші військові говорять про підозри, що ворог діятиме в Дунаї. Тобто з Чорного моря заходити в Дунай диверсійно-розвідувальними групами, щоб проводити бойові дії", – зазначив Братчук.

Він додав, що такі спроби вороги вже робили на початку березня, але отримали відсіч.

Сергій Братчук запевнив, що загрози відкриття другого фронту з боку невизнаного Придністров'я наразі немає. Цю ділянку державного кордону підсилено, контрдиверсійна робота в області проводиться постійно.

Нагадаємо, правоохоронці затримали одесита, якого ФСБ завербувала в Криму. За завданням спецслужб РФ він збирав дані про координати блокпостів.