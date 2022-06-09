Понад 1 500 українських військових навчаються роботі з наданою Заходом зброєю, – Резніков

Навчання за деякими позиціями почалося ще в березні.

Понад півтори тисячі українських військових уже проходять або найближчим часом розпочнуть підготовку з використання зброї, яку надають Україні міжнародні партнери.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

“Днями оголошено важливу новину – американські й британські партнери вирішили надати України РСЗВ. Відзначу, що наші воїни вже деякий час навчаються ними управляти”, – зазначив міністр оборони.

За його словами, було проведено багато дискусій з іноземними колегами, щоб запустити завчасну підготовку команд для різних типів зброї, по яких ще немає політичних рішень. Навчання за деякими позиціями почалося ще у березні.

“Зараз підготовку проходять чи розпочнуть найближчим часом понад 1,5 тисячі наших військових”, – підсумував Резніков.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що спецслужби РФ посилили підривну діяльність у світі з метою зриву укладання контрактів з Україною по придбанню озброєння та постачання військової техніки.