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У Києві з 24 лютого ​одружилися більше 5 тис. пар і народилися 3145 малюків

Серед новонароджених – 67 двієнь.

У Києві з 24 лютого ​одружилися більше 5 тис. пар і народилися 3145 малюків
Фото: newsru.com

У Києві за 105 днів повномасштабної війни одружилися 5 147 пар і народилися 3145 малюків.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"За період повномасштабної війни у Києві народилося 3145 малюків: 1672 хлопчики та 1473 дівчинки. Серед новонароджених – 67 двієнь", - розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він побажав новонародженим та їхнім батькам міцного здоров’я та мирного неба, а новоствореним родинам – безмежного кохання, благополуччя та щастя.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив укладення шлюбів під час воєнного стану. Зокрема, шлюби з військовослужбовцями можна укладати за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації.

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