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У Києві зареєструвалися близько 66 тисяч вимушених переселенців

Найбільше з них - із Донецької, Луганської та Київської областей.

У Києві зареєструвалися близько 66 тисяч вимушених переселенців
Фото: EPA/UPG

У Києві  зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили домівки через повномасштабне російське вторгнення. Серед них - понад 9600 дітей.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"У столиці найбільше переміщених осіб із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, з Маріуполя переселилися близько 15 тисяч осіб. Найбільше переселенців зареєстровано в Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах", – розповів він.

Поворозник зазначив, що на сьогодні вимушені переселенці можуть отримати психологічну та юридичну допомогу в міських хабах "VcentriHub".

"Це і консультація психолога, і юридична консультація, і курси цифрової грамотності для людей літнього віку тощо. Також у хабах щодня проводять заняття з домедичної допомоги, навчання діям при хімічній та ядерній загрозі, правилам поведінки з вибухонебезпечними предметами. За підтримки міської влади у Києві відкрито гуманітарний центр всебічної допомоги «ЯМаріуполь». Його діяльність спрямована на допомогу переселенцям з Маріуполя. Тут вони можуть отримати психологічну та юридичну допомогу, допомогу в пошуках роботи, відновити документи. Крім того, у центрі працюють дитячі кімнати, де можна отримати дитяче харчування та необхідні для дітей речі", – нагадав перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, в квітні цього року в Україні запустили програму підтримки внутрішніх переселенців. За цей час держава виділила їм 10 млрд грн допомоги.

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