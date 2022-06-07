Головне за ніч. Вівторок, 7 червня

Бої за Сєвєродонецьк, загроза з боку Білорусі, демарш Небензі в ООН та вотум довіри Джонсону.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні нагадав, що 6 червня привітав журналістів з їхнім професійним святом і подякував усім, хто тримає інформаційний фронт.

"Кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації. Тримати увагу на одній темі впродовж тривалого часу дуже складно. Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається", - підкреслив Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи у рамках засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, заявив, що Росія, напавши на Україну, напала не лише на одну країну, а на цінності Організації об’єднаних націй.

"Це – війна, варварська війна, яку розпочав постійний член цієї Ради", – наголосив він.

Звертаючись до посла України в ООН, Мішель запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну і наш народ і продовжуватиме тиснути на Росію".

Посол Росії в ООН Василь Небензя під час виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля пішов зі засідання Ради безпеки ООН.

"Ви можете вийти з кімнати, можливо, вам легше не слухати правду", - навздогін йому сказав Мішель.

Сьогодні, 7 червня, розпочне роботу незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні, яка працюватиме до 16 червня.

Члени Комісії планують відвідати зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, щоб з перших вуст отримати інформацію про ймовірні утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами й свідками воєнних злочинів та внутрішньо переміщеними особами.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, штурм Сєвєродонецька продовжується, там тривають запеклі бойові дії.

Ворожий штурм у напрямку Новоохтирки і Воронового наші Збройні сили відбили.

У Держприкордонслужбі повідомили, що ворог впродовж години тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

По Зеленодольській громаді Дніпропетровщини окупанти знову вели вогонь з "ураганів", є поранений.

Згідно зі зведенням обласних військових адміністрацій, ворог застосував касетні боєприпаси на Донеччині і вранці обстріляв Миколаїв.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

У Консервативній партії Великої Британії відбулось голосування з приводу вотуму недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону. В результаті голосування діючий очільник уряду, отримавши 211 голос, залишився на посаді.

За недовіру йому проголосували 148 консерваторів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!