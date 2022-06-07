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Сьогодні розпочне роботу незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні

Заплановано, зокрема, візити до Львова, Києва, Харкова та Сум.

Сьогодні розпочне роботу незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні
Фото: скріншот відео

Сьогодні розпочне роботу незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні, яка працюватиме до 16 червня.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Раду ООН з прав людини.

Члени Комісії планують відвідати декілька міст в Україні, щоб отримати інформацію з перших вуст про ймовірні порушення та утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами й свідками воєнних злочинів та внутрішньо переміщеними особами.

Заплановано, зокрема, візити до Львова, Києва, Харкова та Сум.

Також передбачено зустрічі комісарів ООН із представниками українського уряду, громадянського суспільства й агентств Організації щодо ситуації в країні.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив 6 червня під час засідання Ради безпеки ООН, що напавши на Україну, Росія напала не лише на одну країну, вона напала на цінності Організації об’єднаних націй.

Мішель також додав, що про сексуальні злочини російських військових має дізнатися світ і вони не мають залишитися безкарними.

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