Головне за день. Понеділок, 6 червня

Бої на сході, план газозаміщення, візовий режим із РФ та гіркий присмак Дня журналіста. Яким запам’ятається 103-й день повномасштабної війни.

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - повідомило Угруповання Об’єднаних сил.

Генштаб ЗСУ інформує, що ЗСУ відбили штурм окупантів на двох напрямках і не дають взяти під контроль дорогу Бахмут – Сєвєродонецьк. Тривають бої в східній частині Сєвєродонецька.

На Слов’янському напрямку українські захисники успішно відбили штурм російських окупантів, які рухалися в бік населеного пункту Довгеньке. Про оперативну обстановку на інших напрямках – в нашій новині.

Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, знизивши інтенсивність використання крилатих ракет "Калібр".

Це може свідчити про те, що Росія використала значні запаси сучасної ракетної зброї та змушена застосовувати застарілі типи ракет. Водночас угруповання орієнтовно із 30-ти кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства.

У російському полоні перебуває понад 2,5 тисячі бійців з Азовсталі.

Про це журналістам повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Президент вважає, що катувати та завдавати шкоди цим полоненим у Росії сенсу немає, оскільки це "публічні полонені".

За словами Зеленського, питанням їх обміну займається Головне управління розвідки Міноборони.

Згодом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі 24 каналу назвав точну кількість полонених захисників Маріуполя – 2439.

Країна-агресор почала передавати Україні тіла загиблих на Азовсталі українських захисників.

В Київ привезли десятки тіл, які забрали з території заводу. Наразі триває аналіз ДНК, щоб ідентифікувати останки.

Євросоюз розробив план заміщення російського газу. Альтернативні постачальники – США або Катар

Європа прагне позбутися залежності від російського палива.

За чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24 вдалося зібрати понад 1 500 000 000 гривень.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram. Він подякував національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім, хто долучається до ініціативи.

Фандрейзингова платформа UNITED 24 працює за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. За перший тиждень її роботи на рахунках НБУ було зібрано понад 25 млн доларів. Всі охочі можуть зробити внесок в один клік на сайті u24.gov.ua.

Спілкуючись із журналістами, президент Зеленський назвав запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України "непоганою ідеєю, яку треба довести до результату".

Нагадаємо, зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму для росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних.

З початку повномасштабної російської агресії проти України загинуло 32 журналісти.

Про це написав у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Цього року День журналіста має особливий присмак гіркоти. Четвертий місяць повномасштабної війни – і ми втратили 32 журналістів… За 8 років війни ми втратили ще більше. Вічна пам’ять нашим борцям передової інформаційного фронту”, – зазначив він.

Олександр Ткаченко назвав героями журналістів, які "сьогодні працюють 24/7".

З нагоди Дня журналіста Володимир Зеленський вручив медівникам та членам родин загиблих журналістів державні нагороди.

Президент подякував журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають державу, а також "несуть людям правду".

Національна рада з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) Латвії у понеділок, 6 червня, вирішила заборонити поширення в республіці 80 зареєстрованих у РФ телеканалів, які досі були доступні латвійським глядачам.

"Рішення ухвалено на підставі нової правової норми, згідно з якою у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка ставить під загрозу територіальну цілісність та незалежність іншої країни", - заявив голова НРЕЗМІ Івар Аболиньш.

Росія роками інформаційно готувала кримчан до війни проти України. Про це свідчить представлене правозахисниками дослідження "Мова ворожнечі в онлайн-медіа, які висвітлюють події в Криму".

Аналітики виявили 560 публікацій, що містили ознаки мови ворожнечі. Які видання та за яким принципом аналізувалися – в нашій новині.

Офіс генпрокурора повідомив про викриття зловмисників, які ошукали держбюджет на понад 20 мільйонів гривень, продаючи гуманітарну допомогу.

Військову амуніцію реалізували волонтерам на більш ніж 60 млн грн.

Продаючи товари під виглядом гумдопомоги, зловмисники ухилилися від сплати податків на 20 мільйонів гривень.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, де і як в Україні утримують російських військовополонених, яких щойно взяли в полон, і тих, яких ще не скоро обміняють.

Також міністр підтвердив, що в Росії умови утримання українських військовополонених відрізняються: "Відносно декого забезпечується стабільно нейтральне ставлення. До декого ж є випадки застосування і катування, і неналежного утримання. У таких кейсах необхідно реагувати і починати кримінальні провадження за даними фактами".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!