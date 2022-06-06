Зеленський висловився за візовий режим з Росією: "Непогана ідея, яку треба довести до результату"

Президент наголосив, що в нього достатньо можливостей, щоб запровадити візовий режим.

Запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це "непогана ідея, яку треба довести до результату".

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян, - ред.) - це непогана ідея. І я вважаю, що в мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - зазначив він.

За день до початку повномасштабного вторгнення Росії на тлі ескалації на кордонах, президент говорив, що питання введення візового режиму залежатиме від дій російської сторони.

Після вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ, через війну не працюють контрольні пункти пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю.

Нагадаємо, зареєстрована 11 лютого петиція про запровадження візового режиму росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. Тоді президент Зеленський зазначив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".