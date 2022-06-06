Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ

У результаті активного ураження морських сил Росії корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ вдалося відкинути від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів. У спробі відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря ворог був змушений змінити тактику.

Про це з посиланням на командування ВМС ЗСУ повідомили в Міноборони.

Росіяни розгорнули в Криму і Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" та перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

"Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300-от крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами «Калібр» знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких – ураження бойових кораблів та суден", – зазначили в Міноборони.

Це може свідчити про те, що Росія використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів яких достатньо для ударів по нашій території.

"Угруповання орієнтовно із 30-ти кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства. З початку повномасштабного вторгнення флот противника здійснив ураження 9-ти цивільних суден, одне з яких затонуло. На жаль, два цивільних моряка загинули", – йдеться у повідомленні.

Наразі в акваторії Чорного моря перебуває до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них знаходяться в ремонті.

Після знищення силами Військово-Морських Сил Збройних Сил України 3-ох десантних катерів типу "Раптор" та десантного катеру типу "Серна", угруповання противника налічує до 15 десантних катерів різного типу.

Ситуація в північно-західній частині Чорного моря залишається складною.

"Ми позбавили чорноморський флот рф повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на «сіру зону». Разом з тим, противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування", – зазначили військові.

Зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя, особливо в сприятливих погодних умовах літньої пори.

Крім того, міноборони ворога імітує організацію так званих гуманітарних коридорів начебто для виведення цивільних іноземних суден з українських портів. Намагання зіграти на гуманності насправді може бути можливістю для ворожих кораблів наблизитися до нашого узбережжя під прикриттям цивільних суден.

Нагадаємо, за даними оперативного командування "Південь", Росія проводить переформатування своїх кораблів у Чорному морі. У готовності до ракетних ударів перебувають один корабель і один підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами.

Також у готовності до дій перебувають пʼять великих десантних кораблів.