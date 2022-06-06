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ЗСУ відтісняють ворога у Сєвєродонецьку попри десятикратну перевагу противника в артилерії, – Буданов

Сєвєродонецький напрямок – наразі “найгарячіший”.

ЗСУ відтісняють ворога у Сєвєродонецьку попри десятикратну перевагу противника в артилерії, – Буданов
Фото: Кирило Буданов у Telegram

У Сєвєродонецьку на певних ділянках фронту ворожі сили переважають в артилерії українську сторону удесятеро.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів розвідки в Сєвєродонецьку Луганської області.

“На сьогодні це – “найгарячіший” напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії”, – наголосив Буданов.

Він додав, що попри це ЗСУ поступово відтісняють окупантів з міста.

До слова, у Генштабі повідомили про те, що минулої доби на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіне, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати місто.

У Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки зазначали, що ЗСУ уповільнили наступ російських військ у Сєвєродонецьку.

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