​Очільник Курської області РФ заявив про обстріл прикордонного з Україною селища

Очільник Курського регіону Роман Старовойт заявив, що селище Тьоткіно в Глушківському районі Курської області Російської Федерації нібито зазнало мінометного обстрілу вранці 6 червня.

Про це він повідомив у Telegram.

За даними губернатора, внаслідок обстрілу пошкоджено міст, двоповерховий житловий будинок із господарськими спорудами та цукровий завод. Також згорів один автомобіль.

Постраждалих серед місцевих мешканців немає.

Нагадаємо, у Курській області, як і низці інших регіонів Росії, що межують з Україною, з 11 квітня діє “жовтий” (високий) рівень терористичної небезпеки. Влада регіону неодноразово повідомляла про обстріл з місцевих населених пунктів з української сторони. 18 травня під час обстрілу цукрового заводу в селищі Тьоткіно загинув водій фури.