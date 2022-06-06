З початку війни ЗСУ знищили 31 250 російських військових, ‒ Генштаб

Минулої доби було ліквідовано близько 100 окупантів.

З 24 лютого по 6 червня російська армія втратила близько 31 250 військових, 1 386 танків та 211 літаків.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на сьогодні втрати російської армії склали:

особового складу ‒ 31 250 (+100),

танків ‒ 1386 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 400 (+8) од,

артилерійських систем – 690 (+4) од,

РСЗВ ‒ 207 (+0) од,

засоби ППО ‒ 96 (+1) од,

літаків – 211 (+1) од,

гелікоптерів – 176 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 551 (+3),

крилаті ракети ‒ 125 (+3),

кораблі ‒ 13 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни ‒ 2 395 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 53 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках було відбито сім атак ворога.