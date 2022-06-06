З початку війни ЗСУ знищили 31 250 російських військових, ‒ Генштаб

З 24 лютого по 6 червня російська армія втратила близько 31 250 військових, 1 386 танків та 211 літаків.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на сьогодні втрати російської армії склали:
- особового складу ‒ 31 250 (+100),
- танків ‒ 1386 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 400 (+8) од,
- артилерійських систем – 690 (+4) од,
- РСЗВ ‒ 207 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 96 (+1) од,
- літаків – 211 (+1) од,
- гелікоптерів – 176 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 551 (+3),
- крилаті ракети ‒ 125 (+3),
- кораблі ‒ 13 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни ‒ 2 395 (+35) од,
- спеціальна техніка ‒ 53 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках було відбито сім атак ворога.