Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі Бахмута та Лисичанська

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Зазначається, що Зеленський заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.
Він також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.
Нагадаємо, сьогодні президент також відвідав Запорізьку область.