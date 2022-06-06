Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі Бахмута та Лисичанська

Президент поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди.

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що Зеленський заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Він також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

Нагадаємо, сьогодні президент також відвідав Запорізьку область.